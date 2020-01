Non c’è ancora l’accordo con il Gremio per Pedro. E il Flamengo punta al prestito

La trattativa tra Fiorentina e Gremio per il trasferimento di Pedro non è stata ancora sbloccata. A confermarlo, a Torcedores.com è direttamente il presidente della squadra alegrense, Romildo Bolzan, che ha negato ogni tipo di accordo con i viola. La cifra trapelata nelle ultime ore per il ritorno dell’attaccante in Brasile era di 11 milioni più bonus, smentita dal numero uno dei bianconerazzurri. Nelle ultime ore anche il Flamengo si è interessato al 9 viola: i rossoneri nella giornata di ieri hanno proposto alla Fiorentina il prestito di un anno ma come ha dichiarato il vice presidente carioca Marcos Braz i discorsi sono ancora in una fase primordiale. Il futuro dell’ex Fluminense è dunque ancora tutto da scrivere.