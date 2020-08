Niente Fiorentina, ma Thiago Silva stava cercando casa a Firenze

Niente Fiorentina per Thiago Silva. Il brasiliano ha scelto il Chelsea, manca solo l’ufficialità. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Milan non ha sottovalutato l’offerta e il progetto viola. Tutto è iniziato a giugno con i primi contatti. Il giocatore si era già mosso sul concreto, pensando già alla logistica, affidando a persone di fiducia il compito di cercare casa a Firenze. In viola aveva come sponsor e punto di riferimento Ribery prima di tutto, ma anche l’amico Boateng.

