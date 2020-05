Nell’analizzare il mercato in uscita della Fiorentina, La Nazione sottolinea come il club viola potrebbe cedere un difensore per salvare il bilancio:

Se i dirigenti venissero messi alle strette, sarebbero pronti a sacrificare un difensore (Milenkovic o Pezzella) sull’altare del bilancio post Covid-19. Nikola è un tipo rampante, ha una buona valutazione di mercato (sui 25milioni), riscuote la stima del Napoli (al pari di Pezzella) e come difensore centrale sarebbe sostituibile più facilmente (in teoria, per il ruolo). Non è passato inosservato che negli ultimi giorni del mercato invernale la società viola si sia fatta sotto per Criscito, difensore centrale (mancino) e capitano del Genoa.