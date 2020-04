Nazionale, Grifo: “L’azzurro il mio sogno. Ci sono tanti giovani interessanti come Chiesa”

Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo e della Nazionale italiana, è intervenuto durante il TMW Radio:

Rinvio degli Europei? Molto male, immaginavo che si potesse rinviare di un anno. L’Italia è il mio sogno, sono sempre in contatto con il ct Mancini, che ringrazio molto. Dal primo giorno mi sono sentito in famiglia in Nazionale. E’ un orgoglio farne parte e ho sempre sognato di indossare quella maglia. Giovani interessanti? Sono tanti, come Chiesa. Penso che l’Italia dei giovani sta andando molto bene, perché sono ragazzi di talento.