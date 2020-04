Nassi, consigli per gli acquisti: “Non si può sbagliare: Tonali e De Paul per il salto di qualità”

Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato dell’attualità a Lady Radio:

Il Coronavirus lentamente sta calando. Ripresa campionato? Per la Serie A mi atterrei agli ordini dell’Uefa, sono a favore della cristallizzazione della classifica nel caso in cui sia impossibile ripartire, ma credo che Serie A e B riusciranno a ripartire. Fiorentina? Commisso ha l’obiettivo di creare una squadra competitiva. Nel prossimo mercato deve pensare ad acquistare la massima qualità, quindi giocatori come Tonali (LA SCHEDA) e De Paul (LA SCHEDA). Adesso è importante non sbagliare l’acquisto del giocatore di qualità.