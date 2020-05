Napoli, tentativo per Milenkovic: ecco la richiesta di Commisso

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle strategie di mercato del Napoli. Per quanto riguarda la difesa piace tanto Nikola Milenkovic. Il tentativo verrà fatto anche se Commisso chiede 30 milioni per cederlo. Intanto, è già stato acquistato Amir Rrahmani, lasciato in prestito al Verona fino al termine della stagione e si sta trattando per il rinnovo di Nikola Maksimovic. Con l’eventuale arrivo del giocatore della Fiorentina, la difesa avrà quattro centrali, considerando la conferma di Manolas, che ne diverrà il leader. In alternativa a Milenkovic, Giuntoli sta seguendo anche Robin Koch, 23 anni, difensore del Friburgo e nazionale tedesco.