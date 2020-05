Napoli: Milenkovic prima scelta per sostituire Koulibaly

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul futuro del Napoli. Il club azzurro potrebbe cedere Koulibaly, nel mirino di Manchester United e Paris Saint-Germain. La scelta dell’erede non è semplice e il Napoli ha più o meno stabilito le sue priorità, in una gerarchia che solo le richieste potranno modificare: Nikola Milenkovic è la primissima scelta, per vari motivi (tecnici, anagrafici e fisici), ma l’ostacolo è nella valutazione che la Fiorentina fa del difensore serbo.