Napoli, Koulibaly può partire: fra i sostituti si valuta anche Milenkovic, considerato un veterano

Il grande dilemma del prossimo mercato del Napoli è il futuro di Kalidou Koulibaly. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e ha già individuato una serie di profili validi, giovani o anche veterani, per sostituirlo. Come Jan Vertonghen che è in scadenza col Tottenham o Diegos Carlos, 27 anni, del Siviglia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che nell’elenco c’è anche Robin Koch, 23, del Friburgo, oppure Malang Sarr, 21 anni, del Nizza, o ancora Gabriel Magalhaes, 22 anni, che piace anche all’Everton. Infine Kumbulla del Verona e Milenkovic della Fiorentina, un 22enne che gioca da veterano.