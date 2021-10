Napoli-Insigne, rinnovo o no? Giuntoli: “Vogliamo che resti, lui anche. Ma…”

Il capitano dei partenopei è in scadenza di contratto (giugno 2022"

La Fiorentina ha problemi con Dusan Vlahovic, il cui contratto scade nel 2023? C'è chi sta peggio, basti pensare al Milan o al Napoli. L'attuale capolista della Serie A ha il proprio giocatore-simbolo, nonché napoletano doc e capitano, in scadenza al prossimo giugno. Il contratto di Lorenzo Insigne, infatti, sta per concludersi ed ancora non è stato siglato il nuovo accordo tra le parti. A tal proposito, il d.s. azzurro, Cristiano Giuntoli, ha detto a Sky Sport: "Noi vogliamo che Insigne resti, così come lui, da napoletano e tifoso del Napoli, vuol rimanere. Stiamo parlando con il suo agente per trovare una soluzione, di sicuro noi come società abbiamo dei parametri da rispettare. Se il suo procuratore ha parlato con l'Inter? Mi auguro di no, in questo momento sarebbe stato indelicato".