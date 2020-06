Nainggolan racconta: “Mi piacciono le sfide”. Indizio sul futuro?

“Ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella secondo me è prendere una squadra e portarla in alto”. Lo ha detto Radja Nainggolan nel corso di una diretta social su Twitch. Il centrocampista belga è stato spesso accostato alla Fiorentina e nelle sue parole potrebbe esserci anche un indizio sul suo futuro. Anche se poi strizza l’occhio all’Inter: “Conte è un grandissimo allenatore e vorrei lavorare con lui, in un mese ho visto subito la sua grinta e la sua personalità”.