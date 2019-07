Nainggolan out dall’Inter: il belga pensa allora ad un clamoroso ritorno

Un ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari? Ipotesi che ha del clamoroso, eppure ogni minuto che passa rende questa possibilità sempre più concreta. Il centrocampista belga vuol tornare in Sardegna, dove è appunto stato lanciato verso il grande calcio, e sta rifiutando qualsiasi offerta alternativa, l’ultima delle quali era arrivata dalla Sampdoria. All’Inter, come noto, è finito ai margini, e per situazioni sia familiari che professionali intende rivestire la maglia rossoblù. La soluzione più probabile potrebbe essere quella del prestito, visto che la cessione definitiva, con relativo pagamento del cartellino sui trenta milioni, sarebbe un’ipotesi pressoché impossibile. Intanto il Cagliari sogna di realizzare una linea mediana composta da Nandez, Rog ed appunto Nainggolan.