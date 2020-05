Nainggolan frena con la Fiorentina, il belga vuole riscattarsi in nerazzurro

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb Radja Nainggolan, che ha ancora due anni di contratto con l’Inter, cercherà di convincere Antonio Conte a confermarlo. Dopo che nella scorsa estate il tecnico era stato irremovibile sulla sua decisione: allontanare tutte le possibili spine come Icardi e Perisic, sembrano aprirsi degli spiragli su un possibile percorso insieme. Il ritorno in nerazzurro potrebbe comunque essere forzato, in quanto il belga percepisce un contratto da ben 4,5 milioni di euro netti a stagione, che potrebbe difatto far saltare tutti gli interessamenti degli altri club. Ad oggi resta praticamente impossibile la sua permanenza al Cagliari.