Radja Nainggolan, nei giorni scorsi vicino a vestire la maglia viola, è stato intercettato da tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole in merito all’imminente ritorno al Cagliari:

Per me è come un ritorno a casa, è stato facile scegliere. In questo momento della mia vita ho altre priorità, proprio per questo tornare a giocare in Sardegna è stata una decisione un po’ forzata, ma comunque assolutamente giusta. Ora mi rimetto in gioco. L’Inter? Con me ha sbagliato, si ricrederanno.