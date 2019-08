Nainggolan-Cagliari, parti al lavoro per limare i dettagli sull’ingaggio del belga

Con la Fiorentina ormai fuori gioco, Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno in Sardegna. Come scrive Tuttomercatoweb.com le parti sono vicine a chiudere l’affare. Sulla scia della dichiarazioni di ieri del numero 1 dei sardi (“Ci aggiorniamo domani” n.d.r.) in queste ore Inter e Cagliari sono al lavoro per trovare la quadratura definitiva, con i sardi che stanno provando ad abbattere le residue resistenze nerazzurre: in ballo ci sono ancora qualche centinaia di migliaia di euro riguardante l’ingaggio del giocatore ma entro le prossime 24 ore l’operazione dovrebbe sbloccarsi definitivamente col Ninja che darebbe così il via alla sua seconda avventura in terra sarda.