Muscoli a centrocampo, fra le idee viola c’è anche Kessié del Milan: il prezzo e le alternative

Repubblica Firenze fa il punto sui rinforzi che la Fiorentina vorrebbe fare a centrocampo. Resta la candidatura di Duncan del Sassuolo, ma va registrato anche un interesse viola per Kessié del Milan. Davanti ad un’offerta importante, i rossoneri potrebbero pure cederlo. Ad oggi le loro richieste per il giocatore sono di 20 milioni. In alternativa, scrive il quotidiano, la Fiorentina tiene d’occhio anche Meité del Torino e Fofana dell’Udinese.