Muriel-Atalanta è fatta! Il colombiano sarà una nuova pedina per l’attacco di Gasperini

Luis Muriel e l’Atalanta si cercavano da giorni ma adesso tutto è pronto per l’approdo del colombiano a Bergamo. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio portale web, la società orobica e il Siviglia (proprietaria del cartellino di Muriel) avrebbero trovato l’accordo definitivo per chiudere la trattativa. Niente riscatto da parte della Fiorentina dunque. Il club spagnolo riceverà infatti una somma pari a quindici milioni di euro più bonus. L’interesse dell’Atalanta per Muriel era ed è totale, tanto da rilevarlo per una cifra simile e con un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese.