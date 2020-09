Munteanu, il giocatore aveva inizialmente rifiutato la Fiorentina. Ecco chi l’ha convinto…

Munteanu. Il ragazzo aveva inizialmente rifiutato la Fiorentina perché non voleva giocare in Primavera. ( LA SCHEDA SU TUTTITALENTI.COM Emergono alcune curiosità e retroscena riguardo al trasferimento in viola di. Il ragazzo aveva inizialmente rifiutato laperché non voleva giocare in Primavera. (

Il giocatore è stato convinto da Hagi sr (presidente club) che gli avrebbe detto: “Se non vai alla Fiorentina non avrai tanto spazio qui”. Alla fine il giocatore ha accettato un contratto quadriennale, a condizione che solo il primo anno venga trascorso in Primavera. I media rumeni scrivono di uno stipendio mensile da 7.000 euro, quindi il giocatore dovrebbe andare a percepire 84.000 annui. Lo riporta il portale rumeno ProSport.