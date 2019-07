Come scrive il giornalista Miguel Rico sull’edizione online del Mundo Deportivo, la buona prestazione di Rafinha (LA SCHEDA) contro il Chelsea ha rivitalizzato l’interesse di alcune pretendenti per il giocatore del Barcellona. La Fiorentina – dove si sottolinea ha giocato il padre Mazinho – si è mossa, ma non solo. Dalla Catalogna danno il trequartista già d’accordo con il Valencia, ma il problema è che i blaugrana hanno ricevute proposte migliori dal punto di vista economico. Nonostante le smentite di Pradè, la Fiorentina continua a monitorare Rafinha.