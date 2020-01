Mpasinkatu: “Pochi come Amrabat. Kouamè? Prima del k.o. se ne parlava a livello internazionale”

Direttore sportivo ed esperto di calcio africano, Malù Mpasinkatu ha parlato a Radio Bruno dei giocatori in procinto di vestire, adesso o a giugno, la maglia viola: Kouamé, Duncan e Amrabat, tutti e tre di provenienza africana: “Kouamé? Ha un ottimo potenziale, prima dell’infortunio se ne parlava tanto a livello internazionale e si stava prendendo anche la Nazionale maggiore della Costa d’Avorio. E’ arrivato ad alti livelli step by step, si merita la chiamata della Fiorentina. E’ più seconda punta, ma può giocare anche prima punta o esterno: è un giocatore completo perché quando la squadra è in difficoltà prova ad uscirne con giocate di talenti. Duncan? Per i prezzi che si vedono oggi una valutazione di 15 milioni è giusto. Se giocasse in Inghilterra parleremo di altre cifre. Amrabat? In giro giocatori così ce ne sono pochi. E’ preziosissimo per lo scacchiere di qualsiasi allenatore perché abbina qualità e quantità, e la sua formazione olandese aiuta”.