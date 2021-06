Monza, Boateng ai saluti. L’annuncio arriva…da un compagno

Boateng-Monza: è finita. Frattesi lo saluta sui social

E' finita anche l'avventura brianzola diKevin-Prince Boateng. L'ex calciatore della Fiorentina si svincola dal Monza dopo appena una stagione, a confermarlo è stato il suo compagno e amico Davide Frattesi, intervenuto su Instagram per il saluto social al ghanese: "Maestro! È stato un onore poter giocare con te! Grazie per tutti i consigli che mi hai dato in questo anno, sono stati importantissimi. Sei una grande persona, meriti il meglio!".