Montiel può andare a fare esperienza, spunta la prima pretendente dalla Serie B

Il Cosenza di certo non sta passando un ottimo periodo: 4 pareggi ed una sconfitta nelle ultime 5 di Serie B, dall’inizio della stagione ha trovato solo 2 successi. E’ la squadra che ha vinto meno e pareggiato di più (10 X fin qui). Il mercato potrebbe essere una soluzione. L’idea è quella di portare Montiel, fantasista spagnolo in forza alla Fiorentina, a Cosenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i calabresi sarebbero interessati all’acquisto del trequartista classe 2000, e con i rossoblù Montiel troverebbe spazio per farsi vedere e crescere. Finora il giocatore ha trovato pochissimo spazio con Prandelli, il quale lo ha impiegato soltanto in due partite di Coppa Italia e mai in Serie A. Tofol Montiel (che ha anche segnato e servito due assist nelle partite di coppa) vuole trovare spazio e giocare, e per questo il Cosenza potrebbe essere un’occasione.

