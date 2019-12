Montella spera di avere Florenzi già alla ripresa del campionato

E’ caldo il nome di Alessandro Florenzi in vista del mercato di gennaio. Come scrive il Corriere Fiorentino, i viola stanno spingendo per un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore gradisce Firenze per via della vicinanza con Roma dove resterebbe a vivere la famiglia. I contatti proseguono. Montella spera di avere il jolly magari già alla ripresa del campionato quando la Fiorentina sarà di scena a Bologna.