L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli è intervenuto a TMW Radio dove ha parlato di Tonali, accostato in passato alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Io credo tantissimo in Tonali, nonostante non abbia fatto una stagione come ci si aspettava. Però è un giocatore di grande prospettiva e talento. Chi investirà su Tonali non commetterà un errore perché diventerà un pilastro della nostra Nazionale”.