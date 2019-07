Milinkovic-Savic verso lo United, per Lotito super-incasso in vista…

“Non possiamo tarpargli le ali“, aveva detto nei giorni scorsi Claudio Lotito nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic. Come riporta gazzetta.it, infatti, il centrocampista serbo è ormai vicinissimo a salutare la Lazio, per approdare al Manchester United, che sarebbe disposto a spendere 75 milioni più 5 di bonus per accaparrarsi il giocatore ex Genk. Con i Red Devils, Milinkovic-Savic firmerà un quinquennale da 7 milioni annui.