Milik verso la Roma: ecco le cifre dell’accordo tra giallorossi e Napoli

E’ davvero ad un passo dalla Roma Arkadiusz Milik, centravanti polacco in scadenza di contratto col Napoli e sognato anche dalla Fiorentina. Il club partenopeo è in trattativa per cederlo ai giallorossi e secondo quanto racconta tuttomercatoweb.com le due società sarebbero ai dettagli: 25 milioni più 5 di bonus le cifre dell’affare. L’arrivo di Milik ai capitolini libererebbe Edin Dzeko (in direzione Juve?).

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina