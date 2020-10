Milik, pugno duro del Napoli. Out da tutte le liste

Dopo l’intransigenza ad oltranza del calciatore, arrivano le (attese) conseguenze della società. Il Napoli ha deciso di escludere dalle liste Arkadiusz Milik il quale, per dare un senso alla stagione, dovrà attendere gennaio e un nuovo trasferimento. Come riporta il Corriere dello Sport – Stadio, gli azzurri hanno infatti escluso il polacco da ogni competizione (Serie A, Europa League, Coppa Italia), mettendo così a rischio la sua partecipazione anche all’Europeo con la nazionale bianco-rossa. Saranno mesi da separati in casa, dopo i ripetuti tentativi delle big italiane e della Fiorentina: Milik ha detto “no” a tutti.