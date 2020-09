Milik: le pretese d’ingaggio non aiutano la trattativa Napoli-Fiorentina

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Arkadiusz Milik del Napoli. Ecco cosa scrive Repubblica edizione Napoli sul centravanti polacco:

Milik piacerebbe pure alla Fiorentina, ma le pretese di ingaggio (4,5 milioni di euro) non rappresentano un alleato per trattare con i viola. Non resta che ritentare la carta dell’estero per trovare possibili acquirenti e risolvere così l’empasse.