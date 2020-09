Milik-Dzeko, salta tutto? La Juventus si butta su Morata

Il sorpasso. Dopo giorni passati a parlare di Edin Dzeko, rispunta Alvaro Morata e diventa improvvisamente la pista più concreta per la Juventus. Questo perché l’Atletico, che è a un passo da Luis Suarez (ha raggiunto l’accordo per la risoluzione con il Barcellona e, sfumati i bianconeri per la questione passaporto, può accasarsi da Simeone) sarebbe disposto a far partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Una formula che piace alla Juventus, innervosita dall’attesa prolungata per Dzeko (bloccato da Milik, perché Roma e Napoli non hanno ancora l’accordo) e che adesso pare convinta a virare con decisione sull’ex. Lo riporta gazzetta.it.

