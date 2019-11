Milenkovic vale già 40 milioni. In estate c’ha pensato anche il Barcellona, ma la Fiorentina vuole tenerlo

Repubblica in edicola oggi parla del personaggio Milenkovic. Arrivato nell’estate del 2017 dal Partizan Belgrado per poco più di 5 milioni adesso Milenkovic ha un valore di mercato superiore ai 40 milioni. Fra lo scorso anno e l’inizio di questo ha segnato ben sei volte di testa, qualità che ha attirato le attenzioni di vari club europei. Il Manchester United così come l’Atletico Madrid, sempre a caccia di talenti, lo seguono. In estate anche il Barcellona ha fatto capolino. Ma la Fiorentina non è intenzionato a cederlo.