Milenkovic-Pezzella: in settimana previsti nuovi contatti tra Fiorentina e Milan

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale visto che Romagnoli e Musacchio sono infortunati. Nel mirino ci sono Milenkovic, il preferito, ma Commisso chiede 40 milioni, e Pezzella. L’argentino non piace quanto il serbo, ma costa decisamente meno. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2002 e questo mette la Fiorentina in una posizione non semplice: o prolungano o potrebbero partire. In settimana – scrive Il Corriere della Sera – le due società torneranno a sentirsi per cercare di capire se esiste uno spiraglio per chiudere una di queste operazioni oppure se tutto dovrà essere rinviato agli ultimi giorni di mercato.

