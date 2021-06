Milenkovic nel mirino della Juventus, il contratto non aiuta la Viola

Gli ultimi aggiornamenti di mercato

Come riportato da Repubblica, la Juventus ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic. Una delle pedine pregiate della rosa Viola, come ampiamente annunciato, sembra destinata a partire in caso di offerta adeguata. Il contratto in scadenza nel 2022 non lascia spazio ad alternative. Sempre in uscita da seguire la vicenda Lirola, il giocatore vuole fortemente il Marsiglia ma è seguito anche da altri club. Come possibile sostituto Pradè sta chiedendo informazioni su Zappacosta, mentre a centrocampo piacciono molto Maggiore dello Spezia e Sensi dell'Inter.