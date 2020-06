Milenkovic, incontro Ramadani-Milan: la richiesta della Fiorentina

Uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione (sarà Ralf Rangnick l’allenatore?), è Nikola Milenkovic. Come scrive il Corriere della Sera, questa settimana il club rossonero dovrebbe incontrarsi con Fali Ramadani per parlare proprio del difensore della Fiorentina, il cui contratto scadrà nel 2022. Se i gigliati decideranno di cederlo, non sarà per meno di 40 milioni, ma nell’operazione potrebbe entrare il brasiliano Paquetà (SCHEDA) su cui la Fiorentina aveva messo gli occhi già lo scorso gennaio.