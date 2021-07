Milenkovic: il Tottenham insiste, ma l’offerta è troppo bassa

Prossima mossa non prima del 25 luglio

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Nikola Milenkovic. Come scrive La Nazione, al momento l’unico sondaggio concreto è stato quello del Tottenham. Offerta bassa. La situazione è in movimento, e il club inglese ha lanciato questo messaggio: possibile un nuovo (secondo) contatto ma non prima del 20-25 luglio. Alternative di mercato? Nessuna. E nel caso il nuovo contatto con il Tottenham fosse una fumata nera, la Fiorentina dovrebbe iniziare a prendere in considerazione la strada del rinnovo.