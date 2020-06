Milenkovic e quella strana panchina: c’è il mercato dietro?

Ha sorpreso la panchina di Nikola Milenkovic contro il Brescia. Scelta tecnica o altro? Se lo chiede La Nazione. E’ sull’argomento futuro che potrebbe essere giusto soffermarsi. Punto primo: la Fiorentina vorrebbe blindare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Il percorso per arrivare a discutere il nuovo accordo è (al momento) programmato a primi giorni dopo la fine del campionato (la settimana di Ferragosto). Previsioni sull’esito del confronto? Difficile farne, anche se le sensazioni fanno prevedere una trattativa che sfoci nel rinnovo non proprio in discesa.

Punto secondo: il mercato. Il serbo piace soprattutto al Napoli, Milan e Juventus. La valutazione pre-Covid fatta su Milenkovic raggiungeva quota 40 milioni. Tanti, tantissimi soldi, per un giocatore di prima fascia, è vero, ma ancora senza esperienza internazionale. Oggi, dunque, il prezzo giusto per tentare l’acquisto del serbo supera di poco i 30 milioni, cifra che Napoli e Juventus non hanno mai avvicinato con i loro tentavi di discutere il futuro del difensore della Fiorentina. Il Napoli punta a inserire un contropartita tecnica nella proposta di acquisto di Milenkovic. Proprio come il Milan che vorrebbe inserire il serbo nell’operazione Paquetà.