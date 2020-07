Milenkovic-Chiesa: ecco quanto spera d’incassare la Fiorentina. Pezzella…

In casa Fiorentina, oltre alla vicenda allenatore, tiene banca la questione Chiesa-Milenkovic. Come scrive La Nazione, il club viola spera di incassare 100 milioni dal doppio addio. Il difensore piace soprattutto al Napoli, ma negli ultimi giorni l’inserimento del Milan ha fatto spostare la lancetta nella direzione rossonera. L’affare si può chiudere solo per soldi e quindi niente ’pacchettone’ di mercato che avrebbe potuto coinvogere Paquetà in direzione di Firenze. Fra i giocatori in partenza anche Pezzella: al Valencia