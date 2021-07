Milenkovic, ancora niente rinnovo. E il prezzo scende…

Il rischio è quello di perdere il giocatore serbo a zero alla fine della prossima stagione

Nikola Milenkovic continua, per mezzo del suo agente, a rifiutare le proposte di rinnovo con adeguamento economico da parte della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport assicura che questo stallo non durerà ancora molto: nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine, il giocatore sarà venduto. A quanto? La Rosea parla di una cifra non inferiore a 15 milioni, molto meno rispetto ai 25/27 che erano stati fissati come tetto minimo qualche giorno fa.