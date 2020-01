Milan, Suso spinge per la cessione: vertice con i dirigenti rossoneri

Suso a Casa Milan. Nuovo incontro oggi nella sede rossonera tra il numero 8 spagnolo e la dirigenza: sul tavolo il proprio futuro. L’esterno offensivo sta spingendo per la cessione secondo quanto scrive calciomercato.com. Su di lui c’è l’interesse di alcuni club della Liga e della Roma. In queste ore non si parla di Fiorentina, che in estate aveva provato fino all’ultimo a portarlo alla corte di Montella offrendo molti soldi al Milan, ma senza successo.