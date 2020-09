Milan, non solo Tatarusanu: col Lione dialoghi su Paquetà. E Milenkovic…

Il Milan ha scelto anche il nuovo vice Donnarumma: si tratta di Ciprian Tatarusanu, romeno del Lione, ex Fiorentina. Il portiere firmerà un contratto triennale. Nei discorsi con i francesi è entrato Paquetà, che il Diavolo vuole vendere per finanziare l’acquisto di un difensore e di un centrocampista. In mezzo al campo Bakayoko resta il preferito, ma il Chelsea deve abbassare le pretese. Più urgente il difensore: Milenkovic è il preferito ma la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni. Lo riporta Il Corriere della Sera.

