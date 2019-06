Giovedì il Milan formalizzerà l’offerta per Jordan Veretout. Ieri il suo agente ha incontrato Paolo Maldini, il francese dà ai rossoneri la priorità. La Fiorentina però non intende scendere sotto i 25 milioni per il cartellino del giocatore che in passato era già stato seguito dal Milan. Lo scrive Il Corriere dello Sport.