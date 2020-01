“Milan disposto a cedere Piatek in prestito, ma lui non vuole essere un pacco postale”

Intervenuta a Radio Sportiva, la giornalista del Corriere della Sera, vicina alle vicende del Milan, Monica Colombo, ha parlato brevemente anche di Piatek (SCHEDA), accostato anche alla Fiorentina negli ultimi giorni:

Il Milan sarebbe disposto anche a cederlo in prestito, il problema è che Piatek non accetta di essere considerato come pacco postale. Ha già rifiutato il Genoa, ora bisogna vedere se la Fiorentina o la Roma saranno in grado di allacciare una trattativa.