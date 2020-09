Mihajlovic: “Ho chiesto al club un centravanti giovane e forte”. Sogna Vlahovic?

C’è mezza Serie A e non solo su Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, per ora, parte nelle gerarchie di Iachini dietro a Kouamé ed ecco che, da qui a fine mercato, potrebbe chiedere alla Fiorentina di andare a giocare in prestito. Prima il Verona, poi il Parma, adesso anche il Bologna: in Italia l’ex Partizan avrebbe l’imbarazzo della scelta. Proprio Sinisa Mihajlovic, tecnico dei felsinei, ha detto oggi al termine dell’amichevole giocata dai suoi contro la Virtus Entella (0-0): “Ci manca una prima punta. Ho chiesto di prendere da qui a fine mercato un elemento che vada a coprire questa lacuna. Mi piacerebbe un profilo giovane, forte e determinato, che voglia crescere con noi quest’anno“.

