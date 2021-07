Messias, manca accordo Crotone-Torino. Fiorentina spettatrice interessata

Messias è destinato a lasciare il Crotone in estate

Il Torino continua a monitorare la situazione relativa a Junior Messias del Crotone. Il club calabrese ha chiesto 15 milioni, poi non è sceso a sufficienza sotto la richiesta di 12. La società granata è partita da una proposta di 6 milioni spingendosi non oltre i 7-8 attuali. La sensazione è che un accordo possa essere trovato aggiungendo a questa base magari 1-2 milioni di bonus. La Fiorentina, intanto, si conferma spettatrice interessata della vicenda, pronta eventualmente a rilanciare per il brasiliano. Lo scrive Tuttosport.