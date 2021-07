Messias, Torino pronto ad affondare il colpo. C’è il tesoretto dal mercato

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del brasiliano, su cui è forte anche la Fiorentina

E' da poco arrivata l’ufficialità del passaggio di Soualiho Meité al Benfica dal Torino. Il centrocampista francese saluta il Torino a titolo definitivo e firma con il club portoghese un contratto sino al 2026. Le cifre dell'affare si aggirano tra i 6 e i 7 milioni di euro. Il tesoretto incassato dai granata potrà permettere a Vagnati di compiere l'affondo decisivo per arrivare a Messias, i prossimi giorni in questo senso potrebbero essere decisive per definire il futuro del brasiliano. Su cui, ricordiamo, è forte l'interesse anche della Fiorentina