Manca ancora l’ufficialità, ma Lionel Messi quasi sicuramente lascerà il Barcellona. Ed il suo futuro potrebbe essere in Premier League, visto che il Manchester City pare essere la squadra maggiormente interessata alla Pulce. Proprio in queste ore Pep Guardiola si trova a Barcellona, secondo molti proprio per incontrare Messi, mentre l’amministratore delegato dei Citizens, Ferran Soriano, è in Catalogna ufficialmente per parlare del Girona, club di cui detiene il 47% delle quote (lo riporta El Mundo Deportivo). Ma se due indizi fanno una prova…