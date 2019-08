Mercato viola, spunta anche un giocatore della Giordania

Non c’è solo Ribery tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina. Che ha ancora bisogno di un rinforzo per reparto. Intanto spunta un nome nuovo secondo tuttomercatoweb. All’APOEL Nicosia si sta mettendo in mostra Musa Al Taamari (LA SCHEDA), esterno classe 97 della Giordania che Fiorentina e Torino starebbero monitorando con attenzione. La partita di oggi in Champions League contro l’Ajax può essere un’ulteriore occasione per osservarlo.