Mercato, prosegue il pressing gigliato per il giovane Maleh

Come riportato da trivenetogoal, nelle ultime ora la Fiorentina si sarebbe portata in vantaggio per l’acquisto di Youssef Maleh (La scheda). Il giovane centrocampista italiano del Venezia, grazie ad alcune prestazioni di livello, ha attirato l’attenzione di mezza Serie A. La concorrenza è agguerrita ma Pradè resta fiducioso di poter chiudere l’operazione in ottica futuro.

