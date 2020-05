Mercato, Pradè nega l’interesse per Carrascal. I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale sudamericano Tyc Sports, la Fiorentina avrebbe negato categoricamente i contatti con il River Plate per Jorge Carrascal. Il talentuoso centrocampista colombiano è da tempo al centro di numerose voci mercato che lo accostano ad importanti club europei come Fiorentina e Juventus.

Daniele Pradè, contattato dai media argentini, avrebbe ribadito la posizione assolutamente estranea della società, nella rosa gigliata ci sono molti interpreti di talento in quel ruolo.