Mercato, per Silvestri si fa sotto anche il Genoa: è l’alternativa a Perin

Il nome del portiere del Verona Marco Silvestri è stato speso anche in chiave Fiorentina come possibile sostituto di Dragowski

Tra i numerosi giocatori dal futuro non del tutto certo in casa Fiorentina c'è anche il portiere Bartlomiej Dragowski, che assieme a Vlahovic è stato indubbiamente il più positivo tra i viola durante la scorsa stagione e in più occasioni sono emerse indiscrezioni su un suo possibile addio. In quei casi, il nome del sostituto più gettonato è stato quello del portiere del Verona Marco Silvestri, anche lui reduce da una stagione di buon livello ma titolare di una carta d'identità sicuramente più datata. A proposito di Silvestri è da registrare però anche l'interessamento del Genoa, che secondo quanto riportato dall'edizione di oggi del Secolo XIX sarebbe al momento l'alternativa a Perin qualora il Grifone non dovesse riuscire a strappare un altro prestito dalla Juventus.