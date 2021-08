Mercato, per l’attacco torna di moda Politano. Ma per il Napoli non parte

Politano gode della stima della società e di Italiano, ma l'affare per i viola è complicatissimo

Secondo quanto riportato da TMW, nonostante le voci insistenti in merito alle trattative per Orsolini e Berardi, la Fiorentina avrebbe un nome ben preciso in mente in quanto a prima scelta per la casella in alto a destra del 4-3-3 di Italiano: quello di Matteo Politano. L'attaccante del Napoli, sempre secondo TMW, sarebbe il preferito sia della società che del tecnico. L'ostacolo principale, ossia la volontà di trattenere il classe '93 da parte del Napoli, sembra tuttavia insuperabile. Tanto è vero che anche un recente interessamento del Milan sarebbe stato fin da subito rispedito al mittente dalla società partenopea.