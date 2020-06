Mercato & obiettivi viola: l’Inter pensa a Belotti in caso di addio a Lautaro

Nonostante le smentite di rito del presidente granata Urbano Cairo, Andrea Belotti in occasione della prossima sessione di calciomercato potrebbe dire addio al Torino per cambiare casacca. Quale al momento è difficile dirlo, considerando che su di lui ci sono molti club, esteri ed italiani. Sicuramente in Serie A alla Fiorentina piacerebbe non poco, ma negli ultimi giorni secondo alcuni media è uscita anche la voce che vorrebbe l’Inter più che interessata al capitano granata. Specie se Lautaro Martinez dovesse salutare il club nerazzurro per trasferirsi al Barcellona.